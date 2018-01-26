澳網女雙正式落幕 最新世界排名出爐！

詹詠然（左）將以超過2000分差距穩居雙打球后；謝淑薇則攀升至第28。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕暫居世界第三的俄羅斯女雙組合薇絲妮娜／瑪卡洛娃，今在澳網決賽以4：6、3：6輸給匈牙利芭波絲／法國茉蘭丹諾維琪，無緣拉近和雙打球后的差距，詹詠然下週將以超過2000分差坐穩世界第一。

詹詠然組合在澳網八強3盤惜敗給芭波絲／茉蘭丹諾維琪，這對「匈法組合」乘著解決頭號種子的氣勢，隔天2盤輕鬆解決謝淑薇組合，決賽則以直落二橫掃奧運金牌組合，勇奪本屆澳網女雙冠軍。

女雙積分為過去52週賽事11場最高積分加總，詹詠然在澳網止步8強，積分仍維持在10130；暫居第3的俄羅斯組合今若奪冠，能將差距縮小至1330分，但最終僅奪亞軍，跟詹詠然差距仍高達2030分。

至於本屆奪冠組合，芭波絲積分進補1760分，總分以7130暫居第5；茉蘭丹諾維琪則進帳1229分，以3840居第18，兩人跟球后還有一大段差距，詹詠然將持續穩居球后。

謝淑薇本屆和彭帥殺進4強，女雙積分進帳779分，排名上升6名次來到第28；詹皓晴雖然僅打到16強，依然進帳120分，排名第17。

女雙最新世界排名（取自澳網女雙結束後）

1 台灣 詹詠然 10130 8強

1 瑞士 辛吉絲 10130 -

3 俄羅斯 薇絲妮娜 8100 決賽

3 俄羅斯 瑪卡洛娃 8100 決賽

5 匈牙利 芭波絲 7130 冠軍

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17 台灣 詹皓晴 3845 16強

18 法國 茉蘭丹諾維琪 3840 冠軍

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28 台灣 謝淑薇 2753 4強