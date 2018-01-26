電競校隊普及 Garena將與體育署、CTeSA合辦甲組聯賽

Garena台港澳區商務合作負責人陳先倫。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕與台北電玩展同步展開的亞太遊戲高峰會26日進入第二日議程，遊戲公司Garena台港澳區商務合作負責人陳先倫透露，旗下代理遊戲《英雄聯盟》在2018年將與體育署、中華民國電子競技運動協會合辦「LSC甲組校際聯賽」，這意味著電競校隊也將有與HBL相等的象徵地位，每支電競校隊將代表學校與全台各校爭奪最強電競學校的殊榮。

陳先倫指出，「LSC甲組校際聯賽」將會以高中職、大專校隊為基準，成為「校隊運動員」，預計校隊將有二十所，賽事期間至三月到八月，校隊報名資格必須是該校有電競場館、電競教室，一套完整的電競教育體系，才可以參加這項賽事。

除了新創校際聯賽外，Garena目前尚有「Garena校際盃」，以學校社團為主，去年共有80間大專院校參加，隊伍數高達3100隊、21000人，決賽轉播更是超過50萬人次收看。

陳先倫也說，職業電競是跨越國界、無時區，「你今天要跟Faker單挑，只要你找得到他，在網路上就可以打，是無國界的職業運動」，他透露，台灣在2016年LMS季後賽閃電狼對上ahq讓二追三的賽事，在台港澳地區共有120萬不重複收看人數加總，對比當年中職台灣大賽開幕戰也是約120萬，「我相信LOL職業賽受歡迎與收看程度絕對可以跟中職相比」。

陳先倫分享Garena主辦的LOL各分級賽事。（記者陳耀宗攝）