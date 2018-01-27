丹麥甜心對決球后哈勒普 今日賽事預告與轉播

沃茲妮亞琪。（美聯社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

澳網第13天，女單決賽下午4點30分由球后哈勒普（Simona Halep）迎戰「丹麥甜心」沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）。兩位女將都未曾贏下任何一座大滿貫冠軍，會由現任球后贏下並穩居世界第一，還是由丹麥甜心贏下並成功搶回球后寶座呢？比賽精彩可期，球迷們千萬不要錯過了！

NBA方面，溜馬做客挑戰騎士。溜馬最近取得二連勝，一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）近10場平均攻下21.6分，騎士必須嚴加看防。騎士持續低迷，近7場僅1勝6敗。「詹皇」詹姆斯（Lebron James）能否帶領球隊走出低潮，備受球迷關注。

另一場比賽由鵜鶘坐鎮主場迎戰火箭。鵜鶘最近一波三連勝讓他們在西部的排名衝到第6，且陣中明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）近10場平均攻下28.6分，他的發揮絕對是球隊勝負的關鍵。而火箭仍然保持競爭力，近8場7勝1敗，今天能否擊敗鵜鶘並拿下5連勝呢？

SBL例行賽，晚間5點由台銀迎戰富邦，晚間7點達欣挑戰璞園。台銀能夠抵擋最近拿下三連勝的富邦嗎？而排名第二的璞園與暫居第五的達欣之間會擦出什麼火花呢？歡迎大家鎖定自由體育的即時文字轉播。

印尼名人賽4強今天開打，戴資穎、周天成都將出賽，請球迷們一起為台灣選手加油！

澳網

16：30 女單決賽 FOX體育、FOX體育三台

18：00 男雙決賽 FOX體育、FOX體育三台

NBA例行賽

08:30 溜馬@騎士 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

09:00 火箭@鵜鶘 緯來體育

SBL例行賽

17:00 台銀@富邦

19:00 達欣@璞園

地點：桃園巨蛋

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

2018 BWF 世界羽球巡迴賽

13:00 印尼名人賽（4強） 愛爾達體育2台

哈勒普。（法新社）