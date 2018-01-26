花式滑冰》滑出生涯最佳！北韓冬奧金童玉女組合摘銅

凱茵／雷杜奇獲得銀牌。（大會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2018年國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽今進行雙人長曲及女子短曲角逐，本屆最受矚目的北韓冬奧組合廉太鈺／金柱植，在雙人長曲滑出119.73分，並以總分184.98分寫生涯最佳，獲得銅牌。

北韓冬奧組合廉太鈺／金柱植拿下銅牌，出席記者會也引來大批媒體關注，他們在短曲部分僅獲第4名，長曲捲土重來，雖出現失誤，但仍滑出119.73分，廉太鈺表示，短曲排第4覺得有些可惜，今天想在長曲好好發揮，能拿下第3名很開心。

美國組合凱恩／歐謝（中）、北韓冬奧組合廉太鈺／金柱植（右）、凱茵／雷杜奇（左）。（大會提供）

今年廉太鈺／金柱植將代表北韓出征南韓平昌冬奧，金柱植說：「這是我第一次參加冬奧，平常怎麼練習就怎麼發揮，平常心面對。」

金柱植透露，平常一天上冰訓練時間約3小時，在奧運部分的訓練也和平常一樣，「不會去想是否拿到牌，只希望分數可以更高。」

美國組合凱恩（Tarah Kayne）／歐謝（Danny O’Shea）長曲部分滑出128.68分，以總分194.42分摘金，凱茵（Ashley Cain）／雷杜奇（Timothy Leduc）長曲拿下123.85分，並以總分190.61分獲得銀牌。

美國組合凱恩／歐謝，以總分194.42分摘金。（大會提供）

北韓冬奧組合廉太鈺／金柱植拿下銅牌。（大會提供）

北韓組合廉太鈺／金柱植。（記者粘藐云攝）

