富邦盃少棒》陳勇志完封衛冕軍龜山 復興挺進四強

復興國小王牌投手陳勇志完投6局無失分，率隊以2：0完封衛冕軍桃園市龜山國小，晉級四強。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦盃少棒邀請賽8強賽，高雄市復興國小靠著陣中王牌投手陳勇志完投6局無失分的強勢封鎖下，率隊以2：0完封衛冕軍桃園市龜山國小，晉級四強。

奪冠呼聲高的桃園市龜山國小今天對上高雄市復興國小，面對衛冕軍的強勢來襲，復興派上陣中王牌投手陳勇志上場，他也不負眾望，用76球完投6局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、無失分，反觀龜山先發投手「墨西哥」黃睿緯一上場就遭到復興第一棒戴佳揚敲出一支二壘安打上壘，接著許子傑、林博淵也都擊出安打，最後加上古峻旭的二壘安打，復興拿下全場關鍵兩分，不敗之師桃園龜山國小就以0：2敗給高市復興國小。

衛冕軍龜山國小八強止步。（主辦單位提供）

復興國小總教練何通宇賽後表示：「我們這場運氣不錯，他們打擊沒有完全發揮。陳勇志今天表現出色，超乎我的預期，直球跟曲球運用得很好。原本沒有預計讓他投這麼多球，但看他投的順，就讓他投到底了。」

完投6局無失分的陳勇志賽後說到，其實面對龜山還蠻緊張的，以前盃賽被他們打爆過，今天比賽前就默默在心裡跟自己說別讓他們打全壘打就好，沒想到表現比預期更好。

另一場，高市中正國小以前三戰皆捷的強大氣勢4：0強壓桃園仁善，挺進前四強，今日兩場也剛好都是高雄兩支隊伍都擊敗桃園隊伍，明日四強首戰將上演「高雄內戰」。