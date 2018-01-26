WTA台灣公開賽》首度來台 德國正妹莉絲姬期待打出佳績

台灣迪奧為此次台灣公開賽官方指定用車，今舉辦贊助儀式，特別邀請德國女將莉絲姬（中）出席。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕WTA台灣公開賽將在27日展開會外賽，德國正妹莉絲姬（Sabine Lisicki）今在台灣迪奧贊助記者會上率先亮相，首度來台，她也期待能打出好成績，有多點時間留在台灣體驗當地文化。

莉絲姬曾保有女網最速發球紀錄，也曾在2013年拿下溫布頓網賽亞軍，世界排名最佳為第12名。

莉絲姬先前飽受傷勢困擾，去年無緣台灣公開賽，今年傷癒復出，把台灣公開賽作為復出後首站，她也相當期待，「之前我做了很多訓練跟準備，希望把最好的一面在球場上呈現。」

莉絲姬期待今年可以找回自己的身手，尤其先前在溫網無緣冠軍，她最大的夢想就是回到大滿貫賽場，拚出好的成績，「我也很想念在賽場被觀眾簇擁、歡呼的感覺。」

雖然無緣參與澳網，但莉絲姬仍不忘關注賽事，她表示，今年的女單決賽勝負難講，哈勒普和沃茲妮雅琪實力接近，且兩人在先前的比賽都歷經苦戰，相信她們的對決會是場精采的比賽。

台灣迪奧為此次台灣公開賽官方指定用車，今舉辦贊助儀式。（記者粘藐云攝）

台灣迪奧為此次台灣公開賽官方指定用車，今舉辦贊助儀式，特別邀請德國女將莉絲姬（中）出席。（記者粘藐云攝）

莉絲姬。（記者粘藐云攝）

