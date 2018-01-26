LOL》施文彬：盼電競選手打出佳績可獲「國光獎章」

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〔記者陳耀宗／台北報導〕台灣電競協會理事長施文彬今（26）日受邀至亞太遊戲高峰會演講，他提到曾爭取到2014年《英雄聯盟》世界賽台北站，原本想借小巨蛋，卻被打槍表示「電競不是藝文活動」，而電競協會又沒有上級單位，儼然成為「孤兒協會」；另一插曲是，當時有中國選手賽前一週換人，卻申請不到入台簽證，最後竟然是靠演藝公會發文，讓選手以「演藝人員」身分過來，顯現台灣電競的一段黑歷史。

施文彬過往遊戲經歷非常豐富。（記者陳耀宗攝）

施文彬說，2013年因為他的好朋友Riot Games加入台灣電競協會，也讓他爭取到隔年的世界大賽台北站，便非常興奮想去借小巨蛋作為比賽場地，但卻被對方打槍，原因是「電競不是藝文活動」，讓他直批，籃球、棒球協會都有上級單位教育部體育署，但電競直到去年才被承認是運動，所有開銷都是協會大家出錢出力撐到今天。

施文彬也說，借不到小巨蛋後，原本想借高雄巨蛋，但Riot Games向他表示「全世界高手好不容易舟車勞頓來到台北，不要再讓他們再坐高鐵，太累了」，於是最後定案為台大體育館，也因為美國空運來的器材只能擠在小小的體育館、現場人數又踴躍，讓他們被罵得很慘；相對第二站新加坡提供能容納八萬人的體育館，他也只能說「我努力了，但最後結果就是這樣」。

談到未來協會規劃，施文彬說，今年會先在北部成立訓練基地，讓民眾免費上課、教出更多選手及教練。以他自己來說，更有三件很想做的事情，首先是成立類似國中籃球聯賽的組織，從國中開始栽培電競好手，一路到高中成為電競選手；二是爭取電競賽事可獲得「國光獎章」，但還得討論認定標準，讓電競好手打出佳績也可獲得政府金援；第三是希望成立台灣專屬的電競聯盟，讓台灣選手有更多舞台發揮。

施文彬也分享對台灣電競產業軟硬體現狀的觀點，要大家不要氣餒，他以南韓為例，過去幾年政府花了多少錢成立遊戲公司，「有哪一款遊戲跟LOL一樣變成世界品牌？」他再以知名手遊《皇室戰爭》為例，最早是由四位歐洲年輕人花了三年研發出來，最後賣給中國騰訊，「不要認為人少就無法做遊戲，有好的想法與好的美術，是可以小兵立大功」。