SBL Live》布拉狂轟34分27籃板 裕隆62：79達欣

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 裕隆 18 13 21 10 62 達欣 20 15 25 19 79

第四節

第四節一開賽，陳世念馬上投進中距離。但裕隆仍然無法守住布拉在禁區內的統治力。末節剩4分多鐘，蘇翊傑與布拉連攻4分，達欣73：56裕隆。

末段裕隆攻勢依舊無法連貫，終場達欣以79：62擊敗裕隆。布拉攻下34分27籃板為兩隊最高。

臺北達欣布拉（右）進攻籃框遭新北裕隆奈維爾（左）封阻。（記者陳志曲攝）

第三節

易籃後，雙方打得難分難捨，第三節進行4分多鐘後，達欣一陣9：0猛攻取得11分領先。暫停過後，蘇翊傑完成三分打，達欣拉開比分。

第三節剩下2分45秒，布拉完成三分打，達欣57：43裕隆。隨後呂政儒與潘冠翰連得5分，裕隆追到9分差。陳世念再投進三分球，裕隆僅6分差。第三節結束，裕隆52：60達欣。

新北裕隆胡凱翔（左）跳投被臺北達欣張家榮（右）撥掉。（記者陳志曲攝）



第二節

雙方一開賽打得混亂，直到8分30秒才由呂政儒與潘冠翰連拿4分將比分超前。暫停過後，奈維爾的中距離命中，隨後布拉的灌籃讓達欣在第二節終於開胡，加上林宜輝2罰全中，雙方回到原點。

第二節剩下4分23秒，布拉連拿4分讓達欣領先3分。第二節1分09秒，林宜輝的三分球助達欣以35：29領先裕隆。第二節終場前，林韋翰再度投進壓哨上籃，裕隆半場落後4分。

臺北達欣林宜輝（中）拉桿上籃。（記者陳志曲攝）

第一節

布拉籃下的兩分讓達欣首開紀錄，但林韋翰馬上以三分打還以顏色。雙方你來我往，首節剩下5分15秒，周柏臣的中距離助球隊追平比分。暫停過後，林宜輝與布拉連得6分，達欣3分領先。

首節剩3.48秒，蘇翊傑三罰全中。隨後林韋翰上演一記logo shot，首節結束，裕隆18：20達欣。