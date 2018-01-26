富邦盃少棒》最後兩張四強門票 豐田、中平出線

台東豐田國小以15：5扣倒台南協進國小。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦盃少棒邀請賽今進行四強最後兩張門票爭奪戰，氣勢如虹的台東豐田國小以15：5扣倒台南協進國小，輕鬆笑納四連勝，桃園中平國小與北市東園國小纏鬥6局後，以3：2搶下最後一張四強門票。高雄復興、高雄中正、台東豐田、桃園中平明日將爭奪冠軍盃。

本次比賽台東豐田國小氣勢如虹，前三場比賽都大贏5分以上，而今天豐田打線持續發威，最終以以15：5扣倒台南協進國小。擔任豐田國小二壘手的林界卿今日除了有美技守備表現之外，也擔任隊上第一棒，今日繳出3安猛打賞，賽後受訪時說道，雖然覺得一開始就登場會緊張，但還是喜歡擔任第一棒，因為喜歡先上壘的感覺。

豐田總教練羅旻翁表示「界卿的棒子很黏，很適任第一棒，雖然擊球點不好，但是有上壘結果都還不錯。」今日球隊以串連安打完賽，羅教練認為穩穩地打安打才能真正展現練習的成果，打棒球不是只有全壘打，各種安打上壘的表現更重要。

桃園中平國小以3：2驚險逆轉北市東園國小。（主辦單位提供）

另一場桃園中平國小對上北市東園國小，中平靠著許杰綸的致勝一擊，最後以3：2驚險逆轉。桃園中平總教練李國強表示：「今天這場比賽球員有點放不開，但還是不斷地給他們信心，緊咬不放棄的跟他們纏鬥，局勢來了以後就灌分數，小朋友才比較安心。」

富邦盃少棒邀請賽目前四強隊伍全數出爐，明天將形成高市復興與高市中正的城市內戰，另一邊則是兩支分組冠軍臺東豐田以及桃園中平的廝殺。