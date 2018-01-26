LOL》英皇電競首戰告捷！ 上路PK大秀「鄂爾」連奪兩局MVP

PK連拿兩局鄂爾，打出亮眼表現。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》LMS聯賽今（26）日第二場由GRX對上Afro，本季首次出賽的GRX儘管是多國聯軍，但看似沒有太多溝通問題，本場團戰發揮遠高於對手，上路選手PK兩局選出鄂爾，每每開戰告捷，連奪兩局MVP，助隊伍以直落二拿下首勝，並送給Afro本季第二敗。

首局雙方選角。（取自Garena Live）

開局雙方有如互農大戰，幾乎沒有任何衝突，直到18分鐘GRX才策劃一波多夾少收下兩顆人頭，但首塔還是由Afro拿到、連帶拿下中塔，李星再助隊友撤退、無人死亡；28分鐘雙方展開首次會戰，開戰的李星位置不佳慘遭收下、Afro被收下兩顆人頭，GRX慢慢拉開人頭差距。

35分鐘GRX再打贏一波會戰，成功吃下巴龍並收下上路高地塔，再接著回頭吃遠古巨龍，面臨兵線壓力的Afro無力阻止，擁有巨龍BUFF的GRX成功從下路一路打到高地，43分鐘摧毀對方主堡，拿下首勝。

首局MVP由PK拿下。（取自Garena Live）

第二局雙方選角。（取自Garena Live）

第二局GRX靠著克黎絲妲很快就在10分鐘破對方下塔，連帶拿下首條小龍，18分鐘卡力斯打到壞掉的毬果，逃脫不及反被雷茲拿下首殺，接著22分鐘雙方在上路展開會戰，鄂爾果斷開戰、GRX打出0換4，穩穩收下巴龍、進逼Afro二塔。

30分鐘GRX靠著雷茲瞬移秒殺第二條巴龍，不過Afro沒有放棄持續追擊、靠著茂凱詭林之握成功留下兩顆人頭。儘管讓了一手，擁有巨大優勢的GRX 3分鐘後再度靠著鄂爾開戰加上雷茲傳送，成功在對方高地打出一波ACE，穩穩收下主堡，以直落二結束比賽。

第二局賽事數據，GRX中期經濟一路長揚。（取自Garena Live）