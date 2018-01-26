LOL》史迪奇：原本要與三星續約 Toyz聯繫後決定加盟GRX

GRX韓援Stitch接受現場主持人Jessie採訪。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕英皇電競GRX初登LMS春季賽就拿下首勝，賞給Team Afro第二敗，由台港韓組成的團隊溝通看似無礙。賽後，GRX韓援Stitch接受現場主持人Jessie採訪，被問到是在什麼機緣下重返LMS賽區，他表示，原本要與KSV（前身三星）談續約，但在續約前三小時Toyz連絡上他，他也有關心GRX前身RG的狀況，因此聊了一下就決定來這裡。幫忙翻譯的Empt2y也證實前LMS韓援Olleh有幫忙牽線。

談到本次比賽心情，Stitch表示，其實賽前他是沒自信的、覺得自己打得很爛，但打完後給自己八分評價，未來也會打得更努力；Empt2y也說自己很久沒在職業賽場上，對自己表現也不滿意，會再繼續努力。

至於本季GRX總教練由Toyz擔當，也找來很多韓援，打法是否偏向營運？Stitch表示他自己其實喜歡打架，但今天是首場比賽，所以打得比較安全，加上今天陣容是陣地戰打法，之後還會有機會打架的。

最後，Jessie也開釣，問Empt2y總教練Toyz會不會難相處？Empt2y回應，其實Toyz滿親切的，但他自己階級觀念重，所以會很尊重教練，至於其他人可能會跟Toyz開玩笑。