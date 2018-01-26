網球》性別平等？前溫網冠軍神發言：女網也該打5盤

〔體育中心／綜合報導〕網球四大滿貫賽，男子組最多5盤定勝負、女子組3盤，最近有人提出新的見解，在1987年溫網奪冠、現擔任美國選手范德維琪（CoCo Vandeweghe）教練的凱許（Pat Cash）提議，或許能考慮讓女網也打到5盤。

凱許。（取自nine.com.au）

凱許認為，女性在大滿貫最好也比照5盤3勝，「雖然傳統上是這樣做（3盤），我不知道為什麼沒有改。我一向準備好打5盤決賽，我不是指男人比女人更拚命，但是若要訓練打5盤，需要長程、穩定的體力，就好比訓練一個400公尺的跑者，和訓練600公尺的跑者，是不同的。」

凱許說，女網5盤制不見得要從第一輪就施行，但建議男網比照3盤，或女網跟進5盤，「我想如此球員傾向抱怨其他的東西，而不是聚焦在獎金本身的分配。」他認為，女性若願意在比賽競爭更長的時間，更有機會證明自己。

在今年因為受傷退出澳網的前球王穆雷（Andy Murray）長期以來一直主張女網比照男網辦理，2013年穆雷就表示過，喜歡觀看選手在大型比賽中相互對抗的情況，「我也喜歡看英國女孩在比賽認真的表現。雖然看得不像男網多，但當我看女網賽事，我也相當享受其中。」

穆雷。（資料照，法新社）