棒球》職棒窄門沒保障 合庫、台電愈來愈搶手

2018/01/27 07:16

合庫資深球員年收入破百萬元不是太大問題。（記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職長期維持4隊規模，加上開放高中畢業球員參加選秀，大批旅外歸國潮湧入，使得職棒競爭更趨激烈，平均職業球齡漸縮、遭釋出年輕化，顯得沒保障，也讓近年來合庫、台電棒球隊正職缺愈來愈搶手，形成職棒是窄門，合庫和台電也成了窄門的特別現象。

合庫棒球隊成立於1948年，大本營在台北，目前正式球員編制25人，另有非保障合約的「預備球員」，員額不等，約10人左右，每年都有幾名正式球員會退役到合庫上班，從事臨櫃、出納、放貸款、金融保險、ATM等工作，必須考取相關證照，拿的證照愈多，升等愈快。

合庫正式球員退役就有正職空缺，這時預備球員就有機會拚正職，當然，要看選手各方面表現來評估，通常拚個1至3年，有正職缺就有機會佔，預備球員年齡上限是26歲，超過就沒機會。

合庫正式球員月薪從28000元起跳，之後升等即可加薪，另可領每個月2、3萬元營養金，視球員比賽表現而定，還有每年4個多月年終和比賽獎金、相關津貼，還有最高額度48萬元優惠存款利率13%，換算每月利息約5000元，和優惠房貸利率，不過球員退役到行庫上班就沒有營養金可領，只能領月薪，所以收入會稍微「縮水」。

台電成棒隊同樣成立於1948年，大本營在高雄，有「北合庫、南台電」之稱，目前台電正式球員編制20人，另有約聘性質的「體育幹事」約15人左右，同樣也是要有正職缺，體育幹事才能爭取升正式球員，有像林瑋翔1個月就升正職，也有選手待2、3年都還佔不到正職缺而黯然離開；不管是合庫還是台電正職缺，近年來競爭都愈來愈激烈。

台電規定球員取得正式員工資格，滿8年就可退役，退役到台電工作必須考取電纜、架空等相關執照，然後分發到台電各單位工作。台電球員月薪雖較高，但沒有營養金，所以月收入比合庫低一點，月薪按年資和表現升等，等到退役到台電工作，年收入反而稍高於合庫，另外，台電球員每年同樣有4個月左右的年終和比賽獎金。

以待遇來看，合庫資深球員年收入破百萬元不是太大問題，台電資深球員年收入也有80幾萬元，通常業餘球員選擇合庫和台電，金錢、離家遠近都是考量因素。由於合庫、台電有默契，不收退役職棒球員，因此，在這兩支業餘球隊佔正職缺的選手，是否挑戰職棒就要「精算」一番。

中職早期有6隊，也還沒開放高中畢業生選秀，競爭不算激烈，所以大批合庫、台電球員選擇挑戰職棒，十幾年前的林智勝、石志偉、林岳平是代表性人物，不過這幾年中職僅4隊，各種主客觀因素考量，選擇留在合庫和台電打球的選手愈來愈多，有些實力不輸職棒球員，就有在業餘球界活躍的選手說，「離開合庫去打職棒的球員，後悔比例高達八成。」

昨爆米花聯盟合庫順利奪冠，賽後合庫總教練許順益就說，「合庫給球員福利和待遇好，選手進來才知道合庫的好，離開（去打職棒）才知道不要走比較好。」許順益也表示，有沒有拿冠軍不重要，重要的是，合庫、台電提供不打職棒的球員有打球的機會。

國內業餘兩大老牌球隊

球隊

合庫

台電

成立時間

1948年 

1948年

大本營

台北

高雄

現任總教練 

許順益

李盈南

正式球員

25人 

20人

非正式球員

10人左右

15人左右

資深球員年收入

約100萬元

約80萬元
相關關鍵字： 中職 棒球

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