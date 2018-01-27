NBA》用「整季坐板凳」逼騎士交易他？ 厄文回應了

厄文否認曾威脅騎士同意交易。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克球星厄文（Kyrie Irving）昨遭美媒爆料，上季末曾以「不交易就整季坐板凳」向騎士高層施壓，最後如願離隊轉戰波士頓，厄文今出面駁斥報導不實，對於媒體興風作浪選擇一笑置之。

厄文上季後高喊「賣我」投下震撼彈，最後在一片嘩然之中高調投奔塞爾提克，美媒《Cleveland.com》昨撰文踢爆內幕，指出當時厄文離意堅決、直接找老闆當面攤牌，揚言若球隊不交易自己，他不僅不會來季前訓練營，還會在季中動膝蓋手術、整季坐板凳，逼得騎士不得不妥協，將他送往當時開的條件最優沃的塞爾提克。

美媒表示，厄文的確是有需要動手術，處理2015年總冠軍戰造成的髕骨舊傷，但是那項手術並沒有急迫性，而且通常會選在季後開刀，僅會有短暫的腫脹與疼痛，然而厄文以此相逼，揚言要故意在球季中動手術，然後整季坐板凳讓球隊沒有後衛。

厄文今受訪時駁斥報導不實，對於NBA現今媒體生態略顯無奈，「不不不，這種瘋狂的鬼東西竟然到現在還繼續跑出來、試圖想搏版面，我想這就是NBA的一部分吧、媒體關注啊還有其他的，都是這樣搞。就讓它這樣吧，這些都不是真的。」記者隨後以報導內容「對或錯」再次提問，厄文否認、並說有這種報導出來就是個笑話。