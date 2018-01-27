NBA》連敗騎士拉警報！ 魏德因個人因素暫時離隊

魏德因個人因素臨時告假。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近日動盪不安的騎士再度面臨考驗，美媒報導板凳支柱魏德（Dwyane Wade）因個人因素暫時離隊，目前歸期未定，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）受訪時並未透露細節，僅說魏德缺陣期間預計將由羅斯（Derrick Rose）填補空缺。

騎士近日戰況不佳苦吞二連敗、又傳出休息室內鬥的茶壺風暴，紛擾之際竟再添變數，球團今宣布替補控衛魏德因個人因素暫時離隊，至少會缺陣一場比賽，目前沒有歸隊時間表，總教練受訪時並未說明細節，僅透露總管Koby Altman囑咐魏德「慢慢來」。

ESPN記者報導，有消息指出魏德此次無預警暫時離隊，是因為家人有緊急狀況，美媒認為36歲的老魏德本季願意打替補、場均11.1分3.9籃板3.7助攻表現稱職，是球隊板凳穩定輸出的重要戰力，然而36歲的他無預警暫時缺陣，對近13戰狂輸10場的騎士而言無疑是雪上加霜。

總教練泰倫魯（Tyronn Lue）表示，在魏德缺陣期間，預計會讓羅斯有更多上場時間，因踝傷未癒缺陣2個月的羅斯甫傷癒歸隊，因此會格外注意羅斯的狀況。羅斯本季加盟騎士後僅出賽10場，其中7場先發，場均12.7分1.7助攻2.3籃板。