羽球》球迷也不忍！戴資穎讓對手輸到有陰影（影音）

2018/01/27 08:56

〔體育中心／綜合報導〕球后戴資穎昨對上世界第6的「南韓一姊」成池鉉，僅花29分鐘就以21：11、21：8壓倒性擊倒對手，取得對戰8連勝，不少球迷看到比賽過程，直呼成公主根本已有心理上的陰影，「表情感覺很厭世。」

戴資穎生涯對成池鉉17勝9敗，戰績上是壓性倒優勢。然而，戴資穎登上球后前，對南韓一姐是敗多勝少，但自從2016年終賽冠軍戰重挫成池鉉，至今連8戰碾壓狂勝，成為對手最大剋星。

成池鉉無法克服戴資穎，也讓她生涯的最高排名只能停在世界第2，昨天是2018年首戰戴資穎，氣勢仍未戰先衰，有球迷說，「怎麼有小戴表演賽的感覺」、「成公主一定有陰影，就像小戴打伊瑟儂一樣」、「不忍看...快被玩死了」、「小戴對成球路太了解，都猜對」

小戴（vs成公主）連勝過程

2018
印尼大師賽8強 21:11 21:8勝

2017
年終賽 21:17 21:11勝
香港賽4強 21:9 18:21 21:7勝
蘇迪曼盃 21:14 26:24勝/21:15 15:21 21:14勝
大馬賽4強 20:22 21:13 21:12勝
全英賽4強 11:21 21:14 21:14勝

2016
年終賽決賽 21:14 21:13勝

完整比賽影片：

相關關鍵字： 羽球 戴資穎 成池鉉

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