NBA》情緒失控怒搥牆壁 塞爾提克控衛手傷得休2週

史瑪特割傷右手得休2週。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕甫終止四連敗的塞爾提克又有狀況，控衛史瑪特（Marcus Smart）因捶打牆壁造成右手撕裂傷，預計得缺陣2週，總教練史帝文斯（Brad Stevens）無奈表示只能想辦法調度應急，史瑪特本人也後悔萬分，在推特上發文道歉反省。

塞爾提客昨以113：102力克快艇終止4連敗，明將作客迎戰強敵勇士，然而球團卻在今天宣布，史瑪特於球隊下榻飯店時，因一時情緒失控怒捶牆壁，不慎被畫框劃傷造成右手撕裂傷，已先行返回波士頓治療，預計得缺陣2週。

總教練史帝文斯對此表示相當失望，球隊內部將進一步討論後續處分，現在得專心思考如何調度用人迎戰勇士，「如你所想、我相當失望，這可能是比較好的遣詞用字，就這樣了，其他人會準備好迎接明天的挑戰。」史帝文斯說。

日前對巫師的比賽，史瑪特回休息室途中也曾氣得怒捶牆壁，史帝文斯直言子弟兵真的需要好好控管自己的情緒，正色表示：「很顯然的，他是個非常熱血方剛的傢伙，沒有適當地控制好自己的情緒，我們會再跟他說的。」

史瑪特已在推特發文向教練、隊友與球迷道歉，表示對於自己的行為感到相當羞愧與失望，承認自己的確是在飯店裡因錘打牆壁弄傷右手，「我覺得我讓所有人失望了，我保證會從這次的狀況記取教訓，會好好反省、用更好的樣子歸隊，我愛你們大家，真的很謝謝你們所有人的支持。」史瑪特說。

剛解除腦震盪疑慮、已歸隊練球的明星哈佛德（Al Horford）表示，儘管史瑪特這次缺陣讓球隊面臨人力吃緊問題，大夥仍會繼續支持他，「他是我們的隊友，我相當尊敬他、也會繼續挺他，不管他（當時）做的決定是什麼、都是個不好的決定，做為一個球隊，我們會繼續挺他、希望他恢復良好盡快歸隊。」哈佛德說。

球隊一哥厄文（Kyrie Irving）則說，球隊必須有人挺身而出，一切交由總教練安排，「對我們而言，就是要有下一個人補上來，發生這種事很不幸，我想就交給總教練決定，看怎樣做會對球隊最好，所以就讓總教練全權處理了。」厄文說。23歲的史瑪特本季場均10.1分4.7籃板，出賽46場其中10場先發。

塞爾提克作客勇士戰力吃緊。（資料照，法新社）