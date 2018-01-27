農保公開賽》潘政琮70桿完賽排名上升 伍茲最後1洞抓博蒂驚險晉級

伍茲最後1洞抓博蒂驚險晉級。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕「老虎」伍茲復出美巡賽的第1場競技，順利晉級農保公開賽週末的決賽，過程有點驚險，今天他在第2回合最後1洞打下博蒂，才跨過晉級線。

同場出賽的台灣好手潘政琮，連續兩天都繳出70桿，以總計140桿並列23名，順利打進決賽。

小潘今天在Torrey Pines球場的南區第10洞開賽，前4洞他打下3鳥1柏忌，進展還不錯，可惜最後14洞只有博蒂和柏忌各1個，70桿完賽，與另外9名選手並列23名。

這場比賽觀眾最矚目的仍是伍茲，不過他得有些掙扎，第2回合他在北區後9洞開球，因為開球無法順利打上球道，讓他在長草區苦戰。

第13洞開球左拉打進障礙區，罰桿拋球之後，第3桿攻果嶺又偏左，第4桿在長草裡短切球過頭，滾到果嶺另一側，第5桿從果嶺外推桿救柏忌又不成，這個4桿洞他吞下雙柏忌，一度掉到125名。

所幸伍茲回到前9洞，馬上抓到博蒂，第5洞和第7洞又有博蒂進帳，終於回到晉級線之上。但情況又有變化，標準桿3桿的第8洞，伍茲開球距離不足，球沒上果嶺，這洞吞下柏忌又讓他掉出晉級線。

最後1洞第9洞是5桿長洞，伍茲把握機會，在數千名球迷圍觀下，第2桿從長草區攻上果嶺，75呎下坡多次轉折的長推桿，他把球送到洞前1呎，順利以博蒂收尾，71桿完賽，總計143桿並列65名剛好晉級。這是伍茲自2015年8月的Wyndham錦標賽之後，第1次在美巡賽事晉級決賽。

賽後伍茲說：「今天我一路都打得很辛苦，球打得不如我想要的那麼好，但我很努力。這裡果嶺真的很硬，難度很高，過9洞時我看到成績板上，知道晉級線落在低於標準桿1桿，但接下來9洞就沒有成績板可看，我努力打博蒂，短桿和推桿感覺都還不錯。」

第2回合打完，美國選手帕瑪（Ryan Palmer）以總計133桿躍居領先，今天他在北區打出67桿。西班牙好手朗姆也在北區打出66桿，總計134桿僅1桿之差暫居第2。原本領先的芬拿則以135桿和李斯特並列第3。

前球王戴伊這回合飆出全場最佳的64桿，以137桿並列第6，一口氣上升了107席。左手名將米寇森今天好球連連，但也有一些失擊，包括擊中場邊觀眾在內，他拿出1只手套簽了名送給那位遭球吻的觀眾，米寇森以68桿完賽，總計138桿並列第9。