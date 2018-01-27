NBA》公佈明星賽挑選過程？ 詹皇：有可能但絕不是今天

"It definitely should have been televised." @KingJames （#TeamLeBron） & @StephenCurry30 （#TeamStephen） react to @TurnerSportsEJ asking about who they took when and why. #NBAAllStar pic.twitter.com/BligFCXmEt — NBA on TNT （@NBAonTNT） 2018年1月26日

〔體育中心／綜合報導〕2018NBA明星賽東西部分隊昨天出爐，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將攜手勇士杜蘭特（Kevin Durant），對抗勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）。隨後，詹姆斯和柯瑞也在節目中談起選人的經過，雖然兩人都不願意透露自己挑選的順序，不過詹姆斯後來鬆口表示，未來將會找一天公佈自己挑選球員的過程。

本屆明星賽獲得最高票數的詹姆斯擁有優先選擇權，所以主持人先馬上問他第一個到底挑了誰，但「詹皇」笑著拒絕說道：「不會告訴你的，我絕對不會告訴你的，如果我告訴你，可能得殺你滅口。」

不過主持人還是不願放棄地問道：「LeBron，那你第二個挑誰？」詹姆斯則回答：「聽著，我這樣說吧，我還是覺得選人過程真的應該要直播，當我和Stephen（柯瑞）在挑人的時候，在某個時間點我們突然忍不住的大笑出來，我不會透露那是在哪個階段，不過那真的很好笑，整個場面真的應該電視直播的！」

主持人面對口風超緊的「詹皇」一籌莫展，只好把矛頭轉向柯瑞，猜測他第一個挑中的應該是火箭隊的「大鬍子」哈登。

「事實上，我真的沒辦法透露。就像LeBron說的，我們確實在挑人過程中享受到許多樂趣，這種選秀方式明年應該可以規劃得更好，」柯瑞說道，「希望明年我倆還是隊長，這樣就可以向全世界直播選人的過程。今年只有我和勒布朗關上門私下討論，要從這些球員中挑人真的太瘋狂了！」

而主持人進一步追問，想知道他們在選人過程中是否有打心理戰？

詹姆斯則回答：「沒有，我們不搞心理戰那套，就像我說的，有幾次當我選中了某人，Stephen就『噢！』地嘆氣，從他的聲音我就聽出來，我選了他想要的人；而當他選走我想要的人打亂我的計畫時，我也會懊惱發出一聲『啊！』，每個熱愛這項運動的球迷都應該參與其中。不過，這只是第一年，將來這肯定會被規劃得更酷！」

而詹姆斯在之後的訪問，也透露未來他將會公佈他的挑人過程。

「我選人的策略就是，挑出可選球員之中最好的，」詹姆斯說道，「我先選，然後換Stephen選，然後我再選，他再挑，過程很緊湊。所以，我都得馬上考慮好下一個要選誰。某一天，我會告訴你們我挑人過程，但絕對不會是今天！」

NBA明星賽分隊。（圖片取自NBA官方推特）