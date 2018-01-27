NBA》狀元大秀超狂特大號三分 球迷敲碗盼回歸（影音）

Markelle Fultz drains a full-court shot ... backwards. pic.twitter.com/TJwl8QUclC — Jessica Camerato （@JCameratoNBCS） 2018年1月26日

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）因肩傷自開季只打過4場比賽，就高掛免戰牌直到現在，儘管時間已經過了將近三個月，日前傳出他的狀況依然沒有好轉，不過今天有記者在推特上傳了一段佛爾茲展現從背後飆進特大號三分的超狂影片，也讓期盼以久球迷們不禁納悶：「狀元到底何時歸來？」

今天NBC的記者Jessica Camerato在推特上傳一段佛爾茲在馬刺主場AT＆T中心球館訓練的影片，只見他在後場背對著籃框，勾手準確命中一記橫越全場的特大號三分球。不只記者驚呼連連，影片上傳後馬上吸引將近70萬人觀看。

佛爾茲的復健情況一直並沒有在媒體前公開，各家媒體也僅能根據流出的投籃影片來判斷他的復健進度，在之前的投籃影片中，佛爾茲的投籃姿勢仍相當詭異，顯然肩膀傷勢依舊困擾著這位2017梯次狀元郎。

去年七六人換得選秀狀元籤，簽下後衛佛爾茲，外界引頸期盼他能與上季狀元西蒙斯（Ben Simmons）連線，一同打天下。不料佛爾茲在夏季聯賽先是扭傷左腳踝，雖趕上開季，但他從板凳出發，出賽4場平均打了19分鐘，繳出6分、2.3籃板、命中率33.3%的成績，不盡理想，右肩膀也有疼痛等傷勢，不得不暫時休息。

七六人狀元佛爾茲。（資料照，法新社）