台灣粉絲包圍日本明星選手 日媒受寵若驚

〔體育中心／綜合報導〕台北舉辦四大洲滑冰錦標賽，日本冬奧人氣選手宇野昌磨也來參賽，昨天他練習結束後，被大約30幾名台灣女粉絲包圍盼能合照簽名，吸引數家日本媒體報導。

現居世界第2的宇野昌磨，去年在世錦賽拿下第2，為國際滑冰總會（ISU）認定史上第一位完成後內點冰四週跳的選手，將和世界第1、上屆冬奧金牌的羽生結弦在平昌奧運競爭，盼能奪下生涯首面奧運金牌。

宇野在25日短曲拿下100.49分排第一，今天將進行長曲盼一舉奪金。昨天他在台北小巨蛋練習完畢準備回飯店時，在入口等待許久的女粉絲紛紛上前，希望能合照簽名，宇野大約花了10分鐘滿足粉絲需求。

根據日本媒體《sponichi》報導，有粉絲用日文受訪表示，對台灣花式溜冰粉絲來說，宇野人氣野很高，讚賞他滑的很棒、很有魅力；也有人說，台灣也有許多粉絲會看比賽，「花式溜冰是人氣運動。」

約有兩家日媒好奇宇野在台灣的人氣，撰寫有女粉絲要簽名合照的新聞，不過新聞底下有一則最熱門的日本網友留言，「還在比賽中，請勿打擾」；但也有人說，「真的很有人氣呢！」、「台灣是親日國家，讓人感到各種親近，連我們選手也加油，很開心！」

台北小巨蛋將在今午12時半舉行男子長曲，宇野排在最後第三位，日媒預估是4時11分登場。

日媒報導台灣粉絲為宇野昌磨加油。（取自日本雅虎）

宇野昌磨童顏吸引不少人氣，在台灣也有不少粉絲。（歐新社）

宇野昌磨（左）和羽生結弦（右）是日本兩大花式滑冰選手，平昌奧運將一較高下。（路透）