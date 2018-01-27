MLB》海盜、馬林魚跳樓大拍賣 球員工會：沒有違法嗎！

馬林魚把三名主力外野手全送走。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜與馬林魚季後清倉大拍賣引發討論，美媒報導球員工會已發佈聲明上呈大聯盟，質疑兩隊經營決策是否可能失當，盼大聯盟官方能有所因應以約束兩隊行為，大聯盟官方隨後回應兩隊並未違反相關規定，海盜總裁也發佈聲明澄清立場。

ESPN指出，球員工會依循程序規章上書大聯盟，提出球隊近日大動作出清球員的行為有失當可能，質疑恐未妥善運用抽成收入改善球隊。展開重建的馬林魚近日大動作出清球員，把球星史坦頓（Giancarlo Stanton）在內的外野手陣容全部送走、大幅壓低團隊薪資，海盜也接連出清王牌柯爾（Gerrit Cole）和昔日球隊看板麥卡琴（Andrew McCutchen）。

大聯盟的勞資協議規定，每一支球隊都必須妥善運用抽成收入，盡力協助球隊改善球場表現，禁止把錢花在與球隊招募、促進表現以外的用途。球員工會發言人Greg Bouris今透過聲明表示：「根據勞資協議對分成收入的規定，我們已向聯盟主席表達對馬林魚與海盜兩隊的擔憂，將等待聯盟回覆再採取後續行動。」

大聯盟官方隨後發佈聲明回應，表示兩隊的行為並未違反相關規定，「海盜近年的抽成比例雖然減少，但團隊薪資仍持續增加，而馬林魚老闆近日才剛收購過去2年有財務問題的球隊，考量今年可能賠錢因此大幅縮減支出，球員工會並無意與兩隊起衝突。」

海盜總裁Frank Coonelly也發表聲明自清，強調球團收入已連7年下滑，但在此期間，大聯盟球隊的薪資可是足足漲了超過2倍，「分成收入只夠我們負擔部份的球員薪水，還有很多棒球投資如球探部門、球員養成等等都需要錢，我們在這部份砸的錢可是聯盟數一數二的多。」，而馬林魚方面則尚未做出回應。

海盜總裁出面澄清。（資料照，美聯社）