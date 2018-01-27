NBA》「奪冠情誼堅不可摧」 厄文期待明星賽與詹皇、洛夫合體

昔日騎士三巨頭將再度合體。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽對戰組合揭曉，塞爾提克明星控衛厄文（Kyrie Irving）獲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）欽點，將於明星賽再度攜手作戰，有望與洛夫（Kevin Love）重溫昔日同隊情誼，厄文表示樂見其成，準備好好享受明星賽與眾家球星同場較勁的特別體驗。

詹姆斯昨與勇士球星柯瑞（Stephen Curry）完成選秀，選進昔日隊友厄文當先發，仍同效騎士的洛夫則放入替補名單，這將是厄文去年高調投奔塞爾提克後，昔日的騎士三巨頭再度合體，對此厄文表示相當期待，強調自己與騎士前隊友們一直都保有連結。

「拿過冠軍的可能都說過，如果你曾待在一支冠軍隊伍，那麼彼此的連結永遠不可能被打斷，我們經歷了那些、締造了歷史，成為史上第一支從1勝3敗逆轉奪冠的球隊，這永遠會被銘刻在NBA的歷史上。」厄文說，強調無論如何，他們都有連結存在：「身為一支球隊，我們親手打造了這個令人難以置信的連結，在最高等級的比賽中接受考驗，一起達成了畢生難忘、可以跟孩子說嘴的成就。」

對於即將與詹姆斯、洛夫再次合體，厄文也開心回應：「和他們一起打球會很有趣的，明星週就是個樂趣無窮的經驗，讓熱愛競爭的傢伙們組隊較勁、原本是哪一隊都沒關係，很開心看到兩個隊長選出他們認為最適合的球員組隊，很高興能跟這麼多出色的球員一起打球。」

厄文認為奪冠情誼堅不可摧。（資料照，法新社）