澳網》台將第一人！梁恩碩澳網青少女單封后、預約雙打金盃

台將第一人！梁恩碩澳網青少女單封后。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽青少女單決戰，芳齡17歲的梁恩碩再接再厲，6：3、6：4強壓法國高大勁敵布瑞兒（Clara Burel），身高僅158公分的「小鋼砲」強勢封后，不但笑擁生涯首座青少年大滿貫金盃，更首開寶島女將先例。

雖因連日征戰，兩條大腿都受傷纏滿繃帶，目前世青少女第5的梁恩碩奮戰到底，開賽靠著穩健發球與底線強抽，有效壓制高出快一個頭的對手搶下首盤；次盤台將又以小搏大，用速度和爆發力與法女抗衡，儘管5：3聽牌時錯過破發機會，關鍵第9局梁恩碩展現韌性與旺盛體能，歷經「丟士」拉鋸拿下第2個冠軍點，也替此行的女雙中國搭檔復仇，昨日王欣瑜就在青少女單4強戰3盤不敵布瑞兒。

布瑞兒遭梁恩碩直落二擊敗。（歐新社）

梁恩碩（右）為中國搭檔王欣瑜復仇擊敗布瑞兒。（詹謹瑋提供）

6歲接觸網球的梁恩碩，矮個子體型不被看好，她卻靠著苦練打出一片天，本屆更締造亞洲地虎爆冷扳倒歐美天龍的大驚奇。梁／王女雙也晉決賽，稍事休息後，今日還得與瑞士孫璐璐／ 巴布亞紐幾內亞艾皮莎（Violet Apisah）爭金。梁恩碩有機會囊括雙冠，並繼2004年同胞前輩詹詠然後，榮膺第2位澳網青少女雙封后的寶島新生代。

158公分的「小鋼砲」梁恩碩擊敗對手強勢封后。（法新社）