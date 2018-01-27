NBA》以為自己是挑剩的 詹皇親自打電話安慰魏少（影音）

Russell Westbrook’s take on LeBron James selecting him for his All-Star team （assist to Carmelo Anthony）. pic.twitter.com/QHmb9EOr74 — Brett Dawson （@BDawsonWrites） 2018年1月26日

〔體育中心／綜合報導〕雷霆「魏少」 魏斯布魯克（Russell Westbrook）昨天在對上巫師一役，怒砍本季新高的46分，賽後受訪時才知道，原來魏斯布魯克在賽前一直以為自己在明星賽中最後才被「詹皇」詹姆斯（LeBron James）挑中，他的好麻吉詹姆斯聽到消息後，還特地打電話關心他。

2018年全明星賽分組結果昨天出爐， 魏斯布魯克被詹姆斯選去，不過有件事始終讓魏少耿耿於懷，賽後他在更衣室里接受媒體對於明星賽的採訪時，一開始只有表示覺得這樣很棒、很酷。

這時，一旁的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）突然亂入對魏少大喊：「告訴他們（媒體）你真正的感受！」。魏斯布魯克隨後才笑著承認說：「我看到自己排在那份名單的最後一名，只想搞清楚怎麼會這樣。」

而當媒體告訴魏斯布魯克這份名單只是按照姓名首字母順序來排序時，魏斯布魯克馬上開心地衝著「甜瓜」喊道：「看到了嗎？我就告訴你，哥們！這是按照字母順序排的，我當然是第一位被挑中的！」

原本以為自己最後才被選，讓魏少（0）耿耿於懷。（美聯社）

P.喬治（Paul George）在受訪時也贊同魏少說道：「LeBron（詹皇）愛Russell（魏少），所以我當時不太相信他會最後一個才選Russell。」

而詹姆斯得知消息後，也親自打電話給魏斯布魯克並對安撫他。

「我有聽說了Russell的事！」詹姆斯今天接受採訪時說，「事後我也主動打給他，跟他說『哥們，你怎麼了？』我們感情很好，所以這真的很有趣！」