MLB》揪達比修一同練球 克蕭：怎麼到現在都還沒簽約

克蕭與達比修有一同自主訓練。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕春訓腳步將近，但自由市場的談約進展仍相當緩慢，道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）受訪時笑說今年有很多大咖球員，連他都開始關注市場動向，透露最近正與達比修有一同自主訓練，但並不清楚達比修的未來動向。

儘管不乏頂級大物，但從去年球季結束至今，自由市場的交易動態異常緩慢，頂級先發如達比修有、阿里耶塔（Jack Arrieta）等人遲遲未簽約，昨天釀酒人一口氣補進肯恩（Lorenzo Cain）和耶利奇（Christian Yelich），才讓整個市場有復甦的跡象。

2014年以7年2.15億美元與道奇延長合約，克蕭新球季為年薪3328.8萬美元2，將蟬聯2年的薪水一哥寶座，讓給天使球星楚奧特（Mike Trout）。今年季後有權跳出合約的他，對於投身自由市場顯得興致缺缺，表示有權決定當然很棒，但他並不太需要考慮太多，純粹享受擁有選擇權的美好。

「我只要繼續投球、保持健康就行了，季後有決定權當然很棒，但我現在只要保持健康、每5天出賽一次就感覺很棒了，只要把球投好，其他的事自然水到渠成。」克蕭表示，對於今年額外安靜的自由市場則說：「我其實不太關注，但今年有好多大咖到現在都還沒簽，很高興聽到肯恩獲得夠格的合約，耶利奇也被交易了，也許市場要開始運作了。」

克蕭也說，他最近在德州進行自主訓練，和他傳接球的搭檔正是上季中轉來道奇，到現在還沒決定新東家的達比修有，「但我們不會談這些（談約相關話題），我只能跟你們說，他最近傳接球的狀況看起來好極了。」克蕭說。

達比修有去年季中轉戰道奇，目前動向未明。（資料照，美聯社）