澳網》曾俊欣青少男單亞軍 追平「小胖」10年前紀錄

曾俊欣青少男單亞軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽青少男單決戰，「夜市小球王」曾俊功虧一簣，6：7（6：8）、4 ：6不敵昔日冠軍名將之後的美國第7種子柯達（Sebastian Korda），第6種子曾俊欣雖然未能奪冠，生涯首闖大滿貫壓軸，仍展現無窮潛質與競爭力，未來前途不可限量。

曾俊欣決賽對手老爸名氣響亮，來自捷克的老柯達（Petr Korda）曾是1998年澳網男單冠軍，如今柯達接下拍子，也打出虎父無犬子氣勢，「夜市小球王」首盤與這位悍將互破拉鋸進入搶7，可惜關鍵球未能掌握，6：5聽牌時錯失第1個盤末點，反而連掉3球而拱手讓人。次盤曾俊欣重整旗鼓，第2局先破2：0開局，不料柯達強勢反撲，接連回破倒趕4局超前滅火，順勢直落2掄元。

台灣青少男大滿貫最佳戰績，為前青少年世界球王、「小胖」楊宗樺2008年法網青少男單封王；該年初「小胖」澳網單、雙打都晉決賽，但僅雙打掄元、單打屈居亞軍，如今曾俊欣已追平「小胖」澳網青少男單亞軍紀錄。

年僅16歲的曾俊欣，2015年在法國Les Petits As 少年網球賽勇奪男單冠軍，是33年賽史亞洲第1人，加上母親在永和樂華夜市擺攤賣糖葫蘆，被球迷稱為「夜市小球王」，本屆他與梁恩碩都殺入墨爾本公園青少男、女單打壓軸，雖未能媲美女將封后攻頂失利，一冠一亞仍是台灣網壇新猷！