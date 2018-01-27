NBA》爸爸覺得難過！吉諾比利在兒子喜愛球員榜排不進前五

吉諾比利與兒子Luca。（圖片取自吉諾比利推特）



〔體育中心／綜合報導〕馬刺老將吉諾比利（Manu Ginobili）今天在自己的社群媒體上公佈他3歲小兒子Luca最喜歡的球員排行榜，沒想到首位居然不是NBA的明星老爸，而是同隊後衛D.格林（Danny Green），連陣中菜鳥後衛佛比斯（Bryn Forbes）都還排在第四名。

吉諾比利雖然已經40歲了，之前板凳出發仍能攻下本季得分新高，更多次上演精彩美技，寶刀未老，不過他在3歲小兒子Luca最喜歡球員榜中，竟只排在第6位。

吉諾比利在推特上寫下：「我的三歲兒子Luca說：『我最喜歡的球員第一是D.格林、第二是卡特（Vince Carter）、第三是喬丹（Michael Jordan）、第四是佛比斯而第五則是艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge），爸爸你是排第六。」

而吉諾比利隨後也秉持偵探的精神，一一抽絲剝繭推測兒子喜歡這些球員的理由，寫下：「1.格林（投進很多三分球，還有一條10米長的蛇！ 我愛他！！ ）、2.卡特（朋友們都在網上看他的灌籃）、 3.喬丹（朋友們一直說他是史上最佳，還有太空漫步灌籃）、5.艾德瑞吉（只要他想，他就是馬刺得分王）。

不過偏偏有一個人，吉諾比利怎麼樣都想不出理由，那就是排名第四的菜鳥後衛佛比斯，所以他最後也只能寫下：「4.佛比斯（這讓我目瞪口呆!!）」父子逗趣的互動讓球迷都笑瘋。

吉諾比利抽絲剝繭猜測自己為何會跌出兒子喜愛球員榜的五名外。（圖片取自吉諾比利推特）