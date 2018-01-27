「美夢成真！」梁恩碩大心臟又強運 首奪大滿貫青少女單冠軍謝貴人

首闖大滿貫就直落二拿到澳網青少年女單冠軍的梁恩碩，賽後披國旗開心親吻獎盃。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕首闖大滿貫青少女單決賽，就直落二拿到澳網冠軍，年僅17的梁恩碩笑開懷，感覺一切似乎很不真實，賽後台灣「小鋼砲」說：「不可思議，好像在做夢一樣！」愛徒心臟超強的精彩演出，連隨行教練詹謹瑋都嘆說：「我也只打過2次溫網、2次美網青少女賽事，好像跟謝淑薇打到4還是8強而己，沒想到第一次帶恩碩來澳網就打下冠軍，真是好運。」

與歐美高大對手相比，其實梁恩碩158公分、66公斤的地虎身材相當吃虧，這次墨爾本公園贏的並不輕鬆，決賽之前5戰中，4場打滿3盤，包括2場決勝盤搶7才驚險勝出，詹謹瑋如此分析：「恩碩心臟真是超大顆，當逆轉打下來後，只說『還好』，不服輸的個性和鬥志，這都完全發揮無疑。」

梁恩碩克服體型弱勢摘下后冠。（詹謹瑋提供）

詹謹瑋認為，雖然梁恩碩體型粗壯，未必絕對是場上缺點，「在女網身高其實還好，因為恩碩是進攻型，發球的球質快且重，這才是她的武器。」她也指出，梁恩碩戰意頑強，臨場心態又平穩成熟，反倒讓「小鋼砲」以小搏大，硬是爆冷扳倒各國強敵，「她內心很堅定，比賽中很少情緒起伏，處理關鍵球非常冷靜。」

締造台灣首位贏得大滿貫青少女單冠軍紀錄，梁恩碩不忘感謝眾貴人，「這些年靠大家幫助，才能拿到這座冠軍，我要謝謝台塑暨王詹樣公益信托、體育署、網協、四維體育推廣基金會、高雄鳳山高中網球俱樂部、桃園市網球協會、傳承教育基金會、中國石油股份有限公司和台南安定團隊，當然還有我就讀的台南市國立善化高中所有師長。」

梁恩碩。（美聯社）