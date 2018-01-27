NBA》盧比歐飆進關鍵三分球 爵士氣走暴龍喜收連勝

盧比歐在最後5秒投進致勝三分球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今天做客出戰東部第二的暴龍，兩隊打得難分難解，纏鬥到最後一刻，最後爵士靠著後衛盧比歐（Ricky Rubio）最後5.7秒的致命三分球，爵士有驚無險以97比93氣走暴龍，收下二連勝。

首節爵士就率先發難，以30：24取得領先。不過到了次節，爵士陷入得分困境，僅得15分，上半場打完反而以45：48落後暴龍。不過，暴龍今天在進攻上也遇上瓶頸，三分球投27中7，命中率僅有2成59，也讓雙方直到最後1分鐘才分出勝負。

比賽來到最後1分17秒時，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）兩罰兩中，暴龍反以93：90領先，羅利（Kyle Lowry）又送出麻辣鍋，讓暴龍有擴大優勢的機會，可惜最近在籃下卻沒能投進。羅利又犯規歸將米契爾（Donovan Mitchell）送上罰球線，兩罰俱中後，爵士將差距縮小到1分。在比賽最後5.7秒時，盧比歐三分外線出手命中，一舉把比數超前，最終爵士就以97：93擊敗暴龍。

超級菜鳥米契爾砍下全隊最高分。（今日美國）



爵士此役先發五虎全都上雙，米契爾砍下26分，戈貝爾（Rudy Gobert）也繳出18分15籃板「雙十」成績，投進致勝三分球的盧比歐則挹注14分6籃板和6助攻。

反觀暴龍今天打得綁手綁腳，全場命中率僅38.9%，中鋒瓦倫丘納斯也繳出28分14籃板表現不俗，德羅森（DeMar DeRozan）19分8助攻和6籃板。