SBL Live》下半場得分當機 達欣趁隙逆轉璞園

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 達欣 16 25 17 22 80 璞園 18 25 9 18 70

達欣林宜輝上籃得分（記者林正方方土攝）

璞園主場創新進場球迷人數（記者林正方方土攝）

璞園施晉堯拋投得分（記者林正方方土攝）

璞園施晉堯貼身防守布拉（記者林正方方土攝）

璞園陳堅恩拋投得分（記者林正方方土攝）

第四節

林宜輝中距離兩分命中，羅鈺群底線三分命中，璞園急忙喊出暫停，暫停回來後璞園依舊沒找到進攻節奏，在第四節經過3分半後璞園靠著彭俊諺切入製造犯規罰進全隊單節第一分，簡浩切入小拋投得分，呂濟而小人物上籃得分再透過對方失誤快攻連拿四分，璞園彭俊諺投進三分，呂濟而投進三分外線將分差拉到15分，彭俊諺抄截後上籃取得兩分，簡浩外圍三分命中，林宜輝在籃下放進兩分，彭俊諺切入籃框布拉影響中籃，離比賽終了時間剩下1分鐘，分差10分璞園開始使用犯規戰術凍結時間，不過還是無法力挽狂瀾，比賽結束，終場達欣以80：70擊敗璞園。

第三節

下半場一開始達欣蘇翊傑切入後妙傳給布拉報扣得分，布拉在籃下再度灌籃得分，羅鈺群中距離擦板得分，簡浩透過對方失誤快攻兩分，岳瀛立三分外線命中，陳堅恩中距離回敬，岳瀛立再度投進三分，璞園陳冠全小拋投得手，布拉在禁區要到位子爆扣籃框，呂濟而切入壓哨上籃得分，第三節結束，達欣以58：52反倒超前璞園。

第二節

第二節雙方第一波攻勢都順利得分，達欣前兩波攻勢都切入造成犯規，呂濟而站上罰球線罰進兩球，璞園施晉堯中距離跳投得分，布拉在進攻端再次進算加罰，呂濟而再次站上罰球線，第二節僅進行2分12秒璞園已進入團隊加罰，施晉堯小拋投得分，布拉籃下轉身爆扣得分，璞園陳堅恩底線三分命中，達欣羅鈺群同樣也用底線三分回敬，璞園暫停回來蕭順議籃下取分、簡浩透過攻守轉換快攻兩分、施晉堯再投進三分外線，使得達欣喊出暫停，林宜輝切入籃下取分，戴維斯中距離命中、簡浩中距離跳投也命中，布拉籃下拿到球擺進兩分，施晉堯切入得手，羅鈺群投進本場第二顆三分球，璞園李啟瑋投進三分球，達欣蘇翊傑妙傳給布拉爆扣得分，第二節終了，璞園以43：41領先達欣。

第一節

一開場達欣先在籃下拿到四分，樸園一開始找不到準星，靠著快攻站上罰球線得到開張的機會，相較於璞園的低命中率達欣則是有著失誤過多的問題，前五分鐘雙方加起來僅得6分。布拉在籃下扣進兩分後跟裁判要犯規，遭吹技術犯規，璞園戴維斯在籃下放進兩分，彭俊諺在攻守轉換中再拿兩分，達欣林宜輝切入上籃進算加罰完成三分打，彭俊諺砍進三分球，璞園吳岱豪禁區高拋出手得分，林宜輝切入拿兩分、岳瀛立拖車跟進拿到兩分，戴維斯中距離跳投兩分命中，達欣張家榮投進三分外線，首節終了，璞園以18：16領先達欣。

Lamigirls 表演（記者林正方方土攝）

Lamigirls 表演（記者林正方方土攝）

Lamigirls 表演（記者林正方方土攝）

Lamigirls 表演（記者林正方方土攝）

桃園市長鄭文燦開球（記者林正方方土攝）

桃園市長鄭文燦開球（記者林正方方土攝）

璞園找來Lamigirls 來主場和球迷同歡，也帶動人氣（記者林正方方土攝）

璞園找來Lamigirls 來主場和球迷同歡，也帶動人氣（記者林正方方土攝）