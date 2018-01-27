SBL》Lamigirls加持本季人數創新高 地主璞園慘敗

璞園找來Lamigirls來主場和球迷同歡。（記者林正堃攝）



〔記者廖聿偉／桃園報導〕璞園主場週今湧入超過六千人，創下本季觀眾人數新高，桃園市長鄭文燦蒞臨開球，還有職棒Lamigo桃猿啦啦隊Lamigirls帶動氣氛，可惜璞園未能發揮地主優勢，在下半場崩盤，達欣布拉轟下23分、15籃板，終場76：65獲勝，戰績11勝8敗，和裕隆、富邦勇士並列第一。

呂濟而抱病上陣18分鐘，攻下12分，有8分集中在第四節，成為致勝英雄。

另一場比賽，富邦勇士今用「台銀打敗台銀」，昔日台銀球員高健益、林郅為和張伯維合力貢獻35分，加上洋將塞勒主宰禁區，攻下16分、16籃板，終場勇士91：67擊敗台銀，收下四連勝，戰績11勝8敗，衝上龍頭。

台銀季初曾一度攻上龍頭，但近期受到傷兵影響，近8戰僅拿下1勝，勝率已跌破五成，主帥韋陳明表示，陳順詳和張博勝兩名老將缺陣對球隊影響很大，少了執行戰術的靈活人物，年輕球員容易自亂陣腳。

璞園找來Lamigirls來主場和球迷同歡。（記者林正堃攝）

璞園找來Lamigirls來主場和球迷同歡。（記者林正堃攝）

璞園找來Lamigirls 來主場和球迷同歡，也帶動人氣。（記者林正堃攝）

璞園桃園主場票房亮眼。（記者林正堃攝）

桃園市長鄭文燦開球。（記者林正堃攝）

布拉。（記者林正堃攝）

