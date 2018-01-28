NBA》甜瓜得分紀錄夜 魏少大三元、「CPR」連線奪7連勝

「甜瓜」安東尼（左）加入25000分俱樂部。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的雷霆今作客底特律再傳捷報，「CPR」連線聯手飆進78分，包含魏斯布魯克（Russell Westbrook）以31分、11籃板、13助攻完成大三元，安東尼（Carmelo Anthony）達成生涯25000分里程碑，P.喬治（Paul George）更在本季集滿100次抄截，終場雷霆以121：108擊敗活塞，收下7連勝。

第三節剛開始，「甜瓜」安東尼以罰球進帳生涯第25000分，成為聯盟史上第21位完成25000的球員。除了甜瓜之外，現役球員僅詹姆斯（Leborn James）、諾威斯基（Dirk Nowitzki）是25000分俱樂部成員。

不過雷霆隨即傳傷情，後衛羅柏森（Andre Roberson）原想空中接力灌籃，卻不慎以臀部重重著地，最後被擔架抬出場，經過初步檢查結果為左腿髕骨肌腱斷裂，他將在回到雷霆主場後進一步檢查，但名記者Adrian Wojnarowski指出，羅柏森很可能將接受手術，提前報銷。

羅柏森不慎以臀部著地後退場。（美聯社）

少了羅柏森並沒讓雷霆亂了手腳，末節最後五分鐘，握有近10分領先的雷霆將比賽節奏放慢，進攻砲火仍沒停，魏斯布魯克、佛格森（Terrance Ferguson）、亞當斯仍相繼得分，最後以13分領先順利獲勝。

此役魏斯布魯克攻下31分、11籃板、13助攻、2抄截，P.喬治進帳26分、3籃板、3抄截，本季集滿100抄截，安東尼也拿下21分、5籃板，三人合力助隊拿下連勝。

P.喬治（左2）本季集滿100抄截。（USA TODAY Sports）

羅柏森遭擔架抬出場。（美聯社）

魏斯布魯克再度完成大三元。（美聯社）