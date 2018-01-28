NBA》表弟報銷退出明星賽 P.喬治將補上空缺

P.喬治將補上明星賽空缺。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕因為受到鵜鶘主將「表弟」卡森斯左腳的傷勢影響，明星賽陣容將有所調整，而根據外媒報導，雷霆當家前鋒P.喬治（Paul George）將遞補卡森斯明星賽的出場位置，加入詹姆斯（Lebron James）隊。

昨天鵜鶘對火箭的比賽中，紐奧良雙塔之一的卡森斯在救球時不慎弄傷左腳。而ESPN記者「沃神」Adrian Wojnarowski則表示，卡森斯的核磁共振結果為阿基里斯腱斷裂，本季確定報銷。而NBA方面則指出，選擇P.喬治的原因為在沒入選明星賽的西部球員裡，P.喬治得到最多教練們的票。



在P.喬治遞補進明星賽後，詹姆斯隊中成員有：詹姆斯、P.喬治、A.戴維斯（Anthony Davis）、杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、畢爾（Bradley Beal）、洛夫（Kevin Love）、歐拉迪波（Victor Oladipo）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、沃爾（John Wall）。