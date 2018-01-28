LPGA》巴哈馬菁英賽 台將徐薇淩衝上第3名

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將徐薇淩今天在Pure Silk巴哈馬LPGA菁英賽第2回合，暫以總計低於標準桿3桿，上升到並列第3。

受強風影響，Pure Silk巴哈馬LPGA菁英賽第2回合一再延誤，當地週五幾乎整天都打不成，延到週六強風仍舊不斷，原本台灣時間昨天晚上要復賽，又延誤到今天凌晨零時15分才開始，賽程大延誤，比賽已決定縮短為54洞決勝，LPGA也不排除要打到當地週一結束。

徐薇淩原本排在今天凌晨上場，一直等到4時15分才開球，她在強風中打了9洞，比賽因為天色太暗再次喊停。她在前9洞打下3個博蒂，一度衝到並列第2，直到球后馮珊珊在第18洞抓鳥，躍居單獨第2，徐薇淩才下滑到並列第3。

台灣時間今晚8時將先進行第2回合補賽，確定晉級名單，接著打第3回合。曾雅妮第2回合在後9洞的風勢更強，讓她吞下4個柏忌，回到前9洞賺回2隻小鳥，回到晉級線。

可惜第8洞又花掉1桿，76桿完賽，總計153桿暫時並列76名，要等補賽打完才能確定有無機會進入決賽。錢珮芸也打出76桿，總計157桿。

目前領先者仍是加拿大的韓德森，第2回合補賽以平標準桿73桿作收，她在最後1洞抓下博蒂，總計141桿，低於標準桿5桿，領先馮珊珊1桿。

徐薇淩（資料照）