NBA》史詩對決！柯瑞飆49分本季新高 率勇士力退塞爾提克

柯瑞轟49分本季新高，轟退東部霸主塞爾提克。（USA TODAY）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東西部雙強今正面交鋒！勇士在主場迎戰塞爾提克，上演兩大頂尖後衛飆分秀，厄文繳出37分，但柯瑞技高一籌狂轟8顆三分球、飆49分寫本季新高，助勇士以109：105獲勝。

塞爾提克與勇士目前分占東西部龍頭，兩隊前次交手為11月17日，當時由綠衫軍獲勝，今再度碰頭，開局塞爾提克氣勢頗佳，一度領先達雙位數。

次節勇士趁著綠衫軍一哥厄文短暫休息時，以一波10：0攻勢扳平，隨後塞爾提克回敬8：0再度超前，戰況膠著。上半場打完，勇士以4分落後，第3節柯瑞一人獨拿18分率隊反撲，灣區大軍握有領先優勢進入決勝節。

厄文、K湯「11號」對位。（歐新社）

第4節倒數4分鐘，輪到厄文表現，成功突破伊古達拉、D.格林兩大防守悍將得分，助隊超前，兩隊一路拉鋸。

最後1分鐘柯瑞展現強大心臟連拿5分，原以為勝券在握，但羅齊爾在讀秒階段飆進3分球，追到1分差，但柯瑞4罰俱中，也宣告收下勝利。

柯瑞砍下全場最高49分，也是本季新高，外加5助攻，杜蘭特20分、9籃板，D.格林15分、11籃板；厄文投籃命中率達7成，繳出37分、4助攻，J.布朗以20分次之，卻也難以招架勇士的砲火，黯然在客場兵敗。

柯瑞轟49分本季新高，轟退東部霸主塞爾提克。（美聯社）