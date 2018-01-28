羽球》27分鐘速戰速決！戴資穎今年首冠到手

戴資穎（右）擊敗前球后賽娜摘冠。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕今昔球后對決！現任球后戴資穎今天在印尼大師賽女單冠軍賽，僅花費27分鐘，終場以21：9、21：13扳倒印度前球后賽娜，收下今年首冠，以及冠軍積分9200、與獎金26250美元（約76萬6500台幣）。

戴資穎首局靠著變換手法，前後調動對手，來到11：3領先，小戴先以21：9壓倒性分差拿下首局，次局戴資穎戰術成功，持續壓制對手，加上賽娜速度較慢，小戴打速度戰，搭配假動作手法，再度擴大到12：5差距，小戴失誤也較少，順利直落二擊敗對手。

世界第12的賽娜今天是近兩年來首度闖進超級賽等級決賽，去年膝蓋曾動刀的她，重返世界舞台，戴資穎與賽娜近期曾在印度超級聯賽交手，當時小戴以直落二獲勝，賽娜則透露，戴資穎是她最想擊敗的敵人，國際賽交戰紀錄，此役前，小戴以8勝5負、近期六連勝佔優勢。

戴資穎今年首冠到手。（BadmintonPhoto提供）



戴資穎收下今年首冠。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎今天與賽娜交手。（資料照，BadmintonPhoto提供）

戴資穎今天與賽娜交手。（資料照，BadmintonPhoto提供）