「小鋼砲」梁恩碩獲台灣女網雙打外卡 澳網青女雙冠返台出擊

詹謹瑋（右起）、梁恩碩師生將組雙打，台灣公開賽出擊。（法新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕甫於澳網青少女包辦單、雙打雙料大滿貫冠軍的「小鋼砲」梁恩碩，今天獲得WTA台灣公開賽女雙外卡，她將與教練詹謹瑋再度搭檔，這也是詹／梁老少配繼去年台北海碩盃又合拍上陣，地主球迷可望親睹這位未來之星的爆發力與球技。

芳齡17、身高僅158公分的梁恩碩，曾與詹謹瑋在總獎金1.5萬美元（約44萬台幣）的泰國女網雙打奪冠，去年季末台北海碩盃再度聯手後，今年開季老將詹謹瑋改以梁恩碩的教練身份前往墨爾本，協助「小鋼砲」贏得澳網青少女單、雙打金盃，締造台灣史上最佳戰績。

梁恩碩目前還沒WTA職業單打排名，雙打則居1048，她因澳網青少女賽事，放棄台灣公開賽女單會外外卡，如今大會補給「小鋼砲」女雙外卡，也算另類鼓勵，屆時師徒兩人首輪即將迎戰第3種子的烏克蘭雙胞胎克奇諾姐妹檔（Lyudmyla／Nadiia Kichenok）。

大會今舉行女雙抽籤，前兩年連霸的詹詠然／詹皓晴，今年僅1人參賽，即由妹妹詹皓晴搭配新科澳網女雙冠軍匈牙利名將芭波絲（Timea Babos），小詹尋求完成三連后，東道主另有莊佳容／張凱貞、外卡李亞軒／徐竫雯等組合。