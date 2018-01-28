HBL》淡商雙教練出擊搭配「女版高國豪」 喜迎八強首勝

淡商王玥媞。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女子組八強，今日在台北體育館點燃戰火，女子組首日僅上屆第8的淡水商工與上季第6南湖高中在紅館對戰，淡商今年由名教頭洪玲瑤搭配陳美莉聯手率隊出征，加上「女版高國豪」王玥媞首戰繳出23分、17籃板，雙雙改寫個人生涯新高，率隊以79：68擊退南湖，贏得8強首勝。

淡商上季拿到第8，寫下隊史最差成績，本屆由洪玲瑤、陳美莉攜手率隊，平時由陳美莉扮演黑臉，洪玲瑤則以多鼓勵小球員，用溫柔的指導擔任白臉，兩人一剛一柔方式，率領淡商捲土重來。

事實上，陳美莉是洪玲瑤一手帶出來的球員，陳美莉透露，有洪玲瑤坐鎮球隊，彷彿就像定心丸一樣，讓她有種重新學習當教練的感覺。而洪玲瑤對於高中球員非常有耐心，幾乎鮮少對小朋友動怒，有時反倒是陳美莉在一旁氣到不行，還得靠洪玲瑤安撫情緒。

來自石牌國中、高一的王玥媞已提前成為球隊一姊，陳美莉不願給這位潛力小將太大壓力，僅將她視為球隊內線重心。王玥媞至今初生之犢不畏虎，已連4場繳出「雙十」成績單，不只有望成為本屆新人后，甚至是率領淡商重返四強的指標性人物。

淡商教練洪玲瑤、陳美莉。（記者林正堃攝）

淡商王玥媞跳投得分。（記者林正堃攝）

南湖黃沁瑜見血。（記者林正堃攝）

南湖張辰妍拚搶籃板球。（記者林正堃攝）

淡商黃巧鈞上籃得分。（記者林正堃攝）