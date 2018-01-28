網球》澳網締造驚奇 南韓「眼鏡俠」鄭泫目標世界前十

南韓新星「眼鏡俠」鄭泫在今年澳網上演驚奇。（資料照，法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕21歲的南韓新星「眼鏡俠」鄭泫在今年澳網上演驚奇，締造南韓選手在大滿貫賽的最佳成績。鄭泫表示，希望未來能擠身世界男子單打前十名。

鄭泫在這屆澳網扮演大黑馬，32強賽擊敗世界排名第4的德國好手小茲維瑞夫（Alexander Zverev），接著在16強賽打敗前球王、6屆澳網冠軍喬科維奇（Novak Djokovic），八強再贏美國選手桑格林（Tennys Sandgren），成為繼日本名將錦織圭，闖進大滿貫賽四強的選手，可惜鄭泫在四強賽因傷止步，但他成為南韓首位打到大滿貫賽四強的選手。

目前世界排名第58的鄭泫，估計他的世界排名會升至前三十，將成為南韓網球史上最高排名的男子選手，超越南韓名將李亨澤最佳的36名。鄭泫表示，他未來的目標是擠進世界前十。

鄭泫回國後，有大批球迷前來接機歡迎，讓他相當驚喜，「我不知道有這麼多人會來，看來我真的做了很棒的事情。」他表示，「在比賽前，我有個想法，想做個大事，但我不知道這一天這麼快就到來，我希望南韓網球以及選手們都可以有信心，他們也能做到！」

南韓新星「眼鏡俠」鄭泫在今年澳網上演驚奇。（資料照，歐新社）