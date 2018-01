WTA台灣公開賽開打 今日賽事預告與轉播

張凱貞。(資料照,記者張嘉明攝)

各位讀者早安,自由體育帶給您精彩賽事與轉播!

澳網告一段落,台灣公開賽會內賽接力精采開打!持外卡參賽的地主台灣女將張凱貞和李亞軒,今天將在首日中央球場第三場比賽登場,誰能爭取16強為台灣捍衛地主希望?首日二號種子張帥,也將登場出賽,對戰烏克蘭選手Kateryna Kozlova;去年來台人氣頗高的突尼西亞女將Ons Jabeur,也將在首日中央球場第四戰,迎戰羅馬尼亞好手Monica Niculescu。

李亞軒。(資料照,記者方賓照攝)

今早雷霆背靠背迎戰七六人,七六人恩比德(Joel Embiid)、西蒙斯(Ben Simmons)連線,將對上雷霆新三巨頭P.喬治(Paul George)、魏斯布魯克(Russell Westbrook)、安東尼(Carmelo Anthony),雷霆近期打出一波7連勝,七六人則在近6場賽事中奪下5場勝利,兩隊交手會有什麼表現?緊接著馬刺主場戰國王,上役黑衫軍寫下賽季最低分,今早能否捍衛主場,千萬不要錯過囉!

恩比德。(法新社)

HBL 8強賽持續進行,昨南山高中主力球員吳沛嘉、林嘉隆都掛傷號仍奪下首勝,今將對上南湖高中會有什麼表現,東泰高中長人譚傑龍也在昨日8強首戰繳「雙二十」成績單,晚間對上屆冠軍松山高中,是否再創下紀錄,喜愛熱血籃球的朋友,若無法到場支持,也別錯過電視轉播唷!

台灣公開賽

預計14:30後開打 李亞軒 vs. 張凱貞(ELEVEN 體育一台&二台12:00起直播)

NBA例行賽

04:30 公鹿 vs. 公牛(愛爾達體育1台D-Live11:00)

07:00 七六人 vs. 雷霆(緯來體育)

08:00 國王 vs. 馬刺(愛爾達體育1台)

HBL 8強賽(FOX體育轉播)

男子組

15:40 能仁 vs. 東泰

15:40 南山 vs. 南湖

17:20 東山 vs. 高苑

19:00 松山 vs. 泰山

女子組

12:20 滬江 vs. 淡商

14:00 普門 vs. 陽明

14:00 南山 vs. 苗商

17:20 南湖 vs. 永仁

地點:台北體育館