WTA台灣公開賽開打 今日賽事預告與轉播

張凱貞。（資料照，記者張嘉明攝）

各位讀者早安，自由體育帶給您精彩賽事與轉播！

澳網告一段落，台灣公開賽會內賽接力精采開打！持外卡參賽的地主台灣女將張凱貞和李亞軒，今天將在首日中央球場第三場比賽登場，誰能爭取16強為台灣捍衛地主希望？首日二號種子張帥，也將登場出賽，對戰烏克蘭選手Kateryna Kozlova；去年來台人氣頗高的突尼西亞女將Ons Jabeur，也將在首日中央球場第四戰，迎戰羅馬尼亞好手Monica Niculescu。

李亞軒。（資料照，記者方賓照攝）

今早雷霆背靠背迎戰七六人，七六人恩比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）連線，將對上雷霆新三巨頭P.喬治（Paul George）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、安東尼（Carmelo Anthony），雷霆近期打出一波7連勝，七六人則在近6場賽事中奪下5場勝利，兩隊交手會有什麼表現？緊接著馬刺主場戰國王，上役黑衫軍寫下賽季最低分，今早能否捍衛主場，千萬不要錯過囉！

恩比德。（法新社）

HBL 8強賽持續進行，昨南山高中主力球員吳沛嘉、林嘉隆都掛傷號仍奪下首勝，今將對上南湖高中會有什麼表現，東泰高中長人譚傑龍也在昨日8強首戰繳「雙二十」成績單，晚間對上屆冠軍松山高中，是否再創下紀錄，喜愛熱血籃球的朋友，若無法到場支持，也別錯過電視轉播唷！

台灣公開賽

預計14:30後開打 李亞軒 vs. 張凱貞（ELEVEN 體育一台&二台12:00起直播）

NBA例行賽

04：30 公鹿 vs. 公牛（愛爾達體育1台D-Live11：00）

07：00 七六人 vs. 雷霆（緯來體育）

08：00 國王 vs. 馬刺（愛爾達體育1台）

HBL 8強賽（FOX體育轉播）

男子組

15：40 能仁 vs. 東泰

15：40 南山 vs. 南湖

17：20 東山 vs. 高苑

19：00 松山 vs. 泰山

女子組

12：20 滬江 vs. 淡商

14：00 普門 vs. 陽明

14：00 南山 vs. 苗商

17：20 南湖 vs. 永仁

地點：台北體育館