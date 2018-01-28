網球》寶刀未老 費爸成三大滿貫賽最多冠選手

費德爾奪生涯第20座大滿貫賽男單金盃。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲的「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）今天在澳網決賽中擊敗克羅埃西亞「重砲手」西利奇（Marin Cilic），奪得澳網第六座冠軍，也是生涯第20座大滿貫賽男單金盃，他也是唯一能在兩個不同的大滿貫賽奪得至少6冠的選手，目前四大滿貫賽中，目前費德爾在澳網、溫網、美網都是最多冠的選手。

費德爾成為史上首位大滿貫賽冠軍20座的男單選手，整個網壇中能排在第4名，前三位都是女子選手，包含名將考特（Margaret Smith Court）24冠、小威廉絲（Serena Williams）23冠、德國名將「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）22冠。

生涯20座大滿貫賽冠軍中，費德爾有6座澳網冠軍，與喬科維奇（Novak Djokovic）、澳洲名將愛默生（Roy Emerson）並列第一；而費德爾擁有5座美網冠軍，與網球名將山普拉斯（Petros Sampras）並列最多；費德爾在溫網奪8冠則是史上最多，法網則有1冠。費德爾是唯一一位能在三大滿貫賽中拿到至少5冠、兩個大滿貫賽事奪得至少6冠的選手。

高齡36歲的費德爾於澳網奪冠，這是他在30歲後獲得的第四座大滿貫賽冠軍，追平退役傳奇球星拉沃（Rod Laver）、名將羅斯威爾（Ken Rosewall），並列30歲後奪大滿貫賽冠軍數最多的選手。

費德爾第二次在澳網衛冕成功，上次是在2006-2007年賽季。另外，費德爾打進30次大滿貫賽決賽，為史上第一人。

費德爾奪生涯第20座大滿貫賽男單金盃。（美聯社）

費德爾奪生涯第20座大滿貫賽男單金盃。（美聯社）

費德爾奪生涯第20座大滿貫賽男單金盃。（美聯社）