HBL》林正禁區殺翻天 「綠色神盾」松山高中八強首勝到手

松山林正籃下出手。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106年學年度HBL高中籃球聯賽男、女子組八強今日點燃戰火，男子組衛冕軍「綠色神盾」松山高中在第三節從落後一方，靠著一波流成為領先方，且中鋒林正繳出本屆代表作，松山最終以82：65擊退高苑工商，朝二連霸之路邁進。

楊承翰二分球8投6中，挹注15分、3籃板與5抄截；隊長莊家誠攻下11分、13籃板，不過松山主控林勵僅拿4分、4籃板及2助攻，好在衛冕軍還有204公分的主力中鋒林正。

林正今年升至高三後，越來越有禁區一哥架勢，這回面對高苑，他全場出手9次命中8球，繳出個人生涯新高20分、15籃板，其中還有9個進攻籃板，堪稱至今高中最佳表現，並成為球隊取勝的頭號功臣。松山明晚7點將與今日戰敗的泰山高中交鋒，兩軍複賽交手，由泰山獲勝。

高苑以田凱恩、簡賀宇都拿12分最出色，但一哥陳郁仁首戰無法拿出表現，僅拿5分、6籃板，高苑明下午5點20分將迎戰今日開胡的東山高中，雙方複賽交手，由高苑取勝。

松山林正拉下籃板球。（記者林正堃攝）

松山林勵。（記者林正堃攝）

松山林正拚搶籃板球。（記者林正堃攝）

松山林正。（記者林正堃攝）

松山啦啦隊。（記者林正堃攝）