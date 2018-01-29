LPGA》三年來最佳成績 徐薇淩巴哈馬菁英賽勇奪第2名

徐薇淩奪下巴哈馬精英賽第二名。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將徐薇淩於台灣時間今天清晨，在Pure Silk巴哈馬LPGA菁英賽力拚生涯首冠，可惜最後仍以兩桿之差的209桿名列第2。衛冕的美國選手林西康尾盤越打越順，以總計207桿完成連霸。

徐薇淩今天清晨打到第16洞時仍並列領先，但是第17洞短洞開球稍稍左拉，沒上果嶺，長草區的短切球過洞7呎，回推保Par的球竟然在洞口涮了大半圈沒進，吞下柏忌。

最後1組的林西康，在這個短洞推進12呎博蒂，一下子拉大成兩桿之差。

徐薇淩最後一洞兩桿攻到果嶺邊，老鷹推桿偏右一點沒進，她收下博蒂，68桿完賽，總計209桿獲得第2名。這是她在美國LPGA巡迴賽3年多來的最佳名次。

這場比賽因為強風干擾，賽程一再延誤，徐薇淩從台灣時間昨晚到今天清晨連趕27洞，打到最後1洞果嶺主辦單位還臨時架起燈光，才讓最後兩組順利完賽。

徐薇淩在第2回合補賽時，靠著最後兩洞連續博蒂，以68桿完賽，當時總計141桿並列第3。第3回合一開始她就吞下柏忌，但隨即從第3洞起6洞賺進4隻小鳥，衝進5人並列領先的行列。

進入後9洞，林西康逐步趕上，徐薇淩仍在兩個長洞打博蒂，維持並列領先。第16洞還精采地從果嶺後方短切進洞保Par。可惜最後還是沒奪下夢想中的冠軍。

第2回合補賽完暫居領先的球后馮珊珊，最後以210桿和南韓梁熙英並列第3名。