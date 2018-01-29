NBA》幹籃哥27分12籃板 快艇斬斷鵜鶘4連勝

幹籃哥雙十演出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今作客鵜鶘，靠著全隊5人得分上雙，「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）「雙十」演出拿下27分12籃板，終場以112：103快斬鵜鶘4連勝。

開賽鵜鶘打出一波8：0，暫停過後快艇急起直追，不過末半段鵜鶘多點開花再拉開比分，首節以34：26領先。次節鵜鶘又以8：2展開攻勢，一舉將分差擴大到雙位數，D.康寧漢（Dante Cunningham）罰球命中後，鵜鶘遙遙領先20分，好險快艇及時回穩，半場打完追至11分差。

易籃後，鵜鶘進攻當機，快艇趁勢打出一波10：2的攻勢，倒數4分鐘L.威廉斯（Lou Williams）連拿7分助隊反超，前三節打完，快艇反倒領先3分。

L.威廉斯。（美聯社）

決勝節快艇板凳發揮，哈瑞爾（Montrezl Harrell）連拿5分，快艇保持穩定領先，儘管最後1分40秒鵜鶘追至3分差，不過葛瑞芬外線命中奠定勝基，最終快艇就以9分差贏球。

數據方面，快艇L.威廉斯砍下22分6助攻，連續12場替補出賽拿下超過20分，此數據更是自1963-64賽季以來最長紀錄。T.華勒斯（Tyrone Wallace）攻下19分，特奧多西奇（Milos Teodosic）、小喬丹（DeAndre Jordan）各有12分進帳。

鵜鶘少了「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），A.戴維斯（Anthony Davis）一人扛得分重責，砍下25分17籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）挹注20分9籃板，摩爾（E'Twaun Moore）18分。