澳網》奪冠後掉「英雄淚」 費爸自爆失眠原因

費德爾（路透）

〔體育中心／綜合報導〕昨在澳網第六度封王的「費爸」費德爾（Roger Federer），賽後不禁流下英雄淚，他談到這座冠軍對他意義重大，賽前還因太過緊張無法好好入眠。

費爸表示，在4強結束後就不斷思考該如何面對西利奇（Marin Cilic），此外他還想到這將是他挑戰第20座大滿貫的機會，雖然很酷但又擔心萬一輸了該怎麼辦，因此整晚都在失眠。

這場決賽來的有點快，費爸因鄭泫在4強傷退提前晉級，使他整整36小時都在擔憂「萬一沒奪冠怎麼辦？」他說：「這不像溫布頓在早上打，我還得等到晚上才比賽，因此我整整煩惱了36小時，之所以很有感觸是因為這不像去年在很極端的情況下出賽，對抗著錦織圭、瓦林卡等好手。」去年澳網費德爾與2人都大戰五盤才勝出，相較去年，費爸今年奪冠之路較為輕鬆。

費德爾接著說：「當我開始思考頒獎典禮時的致詞時，腦中想起許多具有意義、情感的畫面，感謝我的團隊、西利奇、以及支持我的人，我一度以為只要我開始說話就能稍微放鬆，但我無法，結果就這樣發生了（落淚），同時我也相當開心能跟你們一起分享情緒，我的情緒是因為這滿場的球迷，若球場沒半個人我可不會這麼感性。」

最後，費德爾強調自己會努力維持在最高的競爭水準，「過去一年拿下3座大滿貫，我自己也不敢相信，接下來會維持計畫，保持飢渴，也許美好的事情會持續發生，然後我不認為年紀是個問題，對我來說他就是個數字而已。」