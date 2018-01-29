NBA》魏少錯過大三元 雷霆輕取七六人奪8連勝（影音）

魏斯布魯克差1籃板完成大三元，豪取37分率雷霆氣走來訪的七六人。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕後場大鎖羅柏森報銷，雷霆今在主場對上年輕氣盛的七六人，靠著下半場拉開差距，「CPR」三巨頭合繳84分，122：112輕取七六人，將連勝推進8場。

天賦點滿的七六人開賽打得氣勢如虹，恩比德（Joel Embiid）接獲西蒙斯（Ben Simmons）傳球，將魏斯布魯克顏扣倒地，上半場雙方互有往來，七六人甚至以58：57一分差領先。

易籃後七六人還能握有優勢，戰情卻在第三節後段急轉直下，魏少屢次妙傳隊友，突破10助攻，喬治兩記三分彈，3分鐘內七六人1分未得，雷霆一波15：0一舉逆轉，反以10分差遙遙領先。

決勝節七六人沒放棄追分，恩比德改以外線為球隊建功，開節追到僅1分落後，然而雷霆在最後3分鐘的暫停過後，魏少一枝獨秀連得5分，別於七六人僅恩比德3分球進帳，雷霆則越打越順，終場10分差收下比賽。

恩比德顏扣魏少掀起高潮。（美聯社）

此役魏少37分全場最高，外帶9籃板14助攻「準大三元」，值得一提的是，他在上半場20次出手（6中）是本季最多，喬治31分次之，安東尼16分，中鋒亞當斯20分13籃板「雙十」，頂替報銷的羅柏森先發，佛格森（Terrance Ferguson）0分5籃板，不過替補的J.葛蘭特（Jerami Grant）繳11分佳績。

七六人同樣5人得分上雙，無畏亞當斯鎮守禁區，中鋒恩比德也攻下27分10籃板雙十，西蒙斯22分次之、另有7助攻。

雷霆中鋒亞當斯。（美聯社）