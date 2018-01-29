MLB》釀酒人外野擠爆 6屆明星布朗可能移防一壘

布朗未來可能移防一壘。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕因應球隊季後大肆補強，釀酒人34歲球星布朗（Ryan Braun）新球季可能移防一壘，球團高層對於未來信心滿滿，喊話不排除繼續增添戰力，有機會再補一名大咖投手。

釀酒人上週積極動作，從自由市場上找來肯恩（Lorenzo Cain）助陣，又透過交易向馬林魚換來金手套得主耶利奇（Christian Yelich），讓已經人滿為患的外野陣容更加擁擠，因應兩大外野新戰力入隊，釀酒人有意將31歲的球星移出熟悉的左外野防區，於春訓時開始轉練一壘。

「這點我們會再溝通，我很確定我們有很多話要聊，就看看到時候談的結果如何、陣容會如何發展，但不管球隊想要我守哪裡，我都會盡我所能。」布朗說，大學陣守游擊的他，2005年被釀酒人挑中後改練三壘，2007年上大聯盟發生26次守備失誤為菜鳥最多，其中多為暴傳失誤，隔年移防長駐左外野，6度入選明星賽。

去年因腿傷影響出賽，布朗在140場比賽中貢獻17轟52分打點、打擊率2成68，不及前年的30轟91打點、3成06打擊率，身為球隊2011年闖進季後賽的唯一班底，布朗對於再闖季後賽躍躍欲試，也期待邁入職涯新階段，「以我現在的年紀還有職涯階段來說，我對於新的位子感到興奮，因為我不會永遠都在打球。為了球隊的未來，我期待在新位子為季後賽努力。」布朗說。

球隊老闆Mark Attanasio透露，他們計畫在2018年能夠贏球、作為未來搶勝爭霸的基礎，若要再補一名先發投手，強打右外野手桑塔納（Domingo Santana）可能成為交易人選，「我們還能再簽一位大咖投手，如果狀況有利，我們會好好把握。」Attanasio說，總管史登斯（David Stearns）則表示：「我們去年得分不夠多，我認為我們有很多長處，但在打擊上表現低於水準，我認為透過找人補強，今年的打擊會有所改善。」

耶利奇2014年鎮守左外野獲金手套獎。（資料照，法新社）