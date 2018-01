NBA》對抗跑轟大師！暴龍主帥掌詹皇隊

暴龍總教練凱西。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今天贏球後,騎士戰績底定無法在明星賽前超越暴龍,因此東部明星隊詹姆斯隊(Team LeBron)確定由暴龍總教練凱西(Dwane Casey)執掌,將對抗火箭總教練丹東尼(Mike D'Antoni)。

根據明星賽規則,東西部龍頭主帥將擔任明星賽分隊總教練,但由於同一位總教練不能連續兩年執教,儘管塞爾提克暫時領先暴龍1.5場勝差,綠衫軍教頭史帝文斯(Brad Stevens)的位置還是得由凱西遞補。

值得一提的是,暴龍2位明星賽球員德羅森(DeMar DeRozan)和羅利(Kyle Lowry)都被西部明星隊隊長柯瑞(Stephen Curry)挑走,凱西將在明星賽與子弟兵正面交鋒。

此外凱西是暴龍隊史首位明星賽總教練,暴龍官方也發佈推特慶祝此事,「暴龍隊史首人!恭喜,教練!」

For the first time in Raptors franchise history!



Congrats, Coach! #WeTheNorth pic.twitter.com/xaIrMgGpgi