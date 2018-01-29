NBA》對抗跑轟大師！暴龍主帥掌詹皇隊

暴龍總教練凱西。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天贏球後，騎士戰績底定無法在明星賽前超越暴龍，因此東部明星隊詹姆斯隊（Team LeBron）確定由暴龍總教練凱西（Dwane Casey）執掌，將對抗火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）。

根據明星賽規則，東西部龍頭主帥將擔任明星賽分隊總教練，但由於同一位總教練不能連續兩年執教，儘管塞爾提克暫時領先暴龍1.5場勝差，綠衫軍教頭史帝文斯（Brad Stevens）的位置還是得由凱西遞補。

值得一提的是，暴龍2位明星賽球員德羅森（DeMar DeRozan）和羅利（Kyle Lowry）都被西部明星隊隊長柯瑞（Stephen Curry）挑走，凱西將在明星賽與子弟兵正面交鋒。

此外凱西是暴龍隊史首位明星賽總教練，暴龍官方也發佈推特慶祝此事，「暴龍隊史首人！恭喜，教練！」

For the first time in Raptors franchise history!



Congrats, Coach! #WeTheNorth pic.twitter.com/xaIrMgGpgi — Toronto Raptors （@Raptors） 2018年1月29日

NBA明星賽分隊。（圖片取自NBA官方推特）