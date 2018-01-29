NBA》明星賽認真打！聯盟祭出每人最高293萬獎金

明星賽勝隊獎金將翻倍。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽賽事可看性有望再提升！美媒報導聯盟為改善球員的參賽積極度，決定將勝隊獎金加碼到每人10萬美元（約新台幣293萬元），盼能激發球員的競爭意識，多位入選明星賽的球星紛紛表態支持，看好獎金能成為重要動力來源。

根據過往賽事規章，明星賽勝隊的每位球員可獲5萬美元獎金、敗隊球員則獲2.5萬美元。《ESPN》今報導，有聯盟消息來源透露，聯盟官方決定主動加碼勝隊獎金、拉大輸贏兩隊的獎金差距，將勝隊獎金翻倍為每位球員10萬美元，足足是敗隊獎金的4倍。

美媒認為，近年明星賽有退燒跡象，球員不夠認真投入比賽、防守懶散、進攻單調的賽事內容飽受各界批評，聯盟為改善現況傷透腦筋，今年起採用全新賽制，由東西部最高票的兩位球員擔任隊長，打破分區限制，透過選秀自由挑選隊友，如今再將勝隊獎金翻倍作為誘因，有機會大大影響明星賽。

明星賽熱度近年退燒。（資料照，USA Today Sports）

多位入選明星賽的球員得知聯盟獎金都相當開心，紛紛同意獎金絕對能成為球員比賽的龐大誘因，「柯瑞隊」的球星哈佛德（Al Horford）認為，有了獎金的激勵絕對能讓球員更認真打比賽，「詹皇隊」的厄文（Kyrie Irving）則說：「這肯定會讓事情變得更加有趣，（勝隊獎金加碼）這可是大大的不同。」

隊長柯瑞（Stephen Curry）同意獎金加碼影響甚鉅，因為部分球員會希望自己花時間參與明星賽是值得的，並提議縮短明星賽行程、或許也有助增加球員的參與意願，「一整天的行程其實會拖垮我們，媒體訪問、贊助商活動、冗長的介紹等等，基本上都是為了電視節目，熬過所有流程，接著才是比賽。」柯瑞分析，但仍肯定聯盟加碼獎金的誠意，認為多少有點幫助。

同效勇士、明星賽也同隊的「浪花弟」K.湯普森（Klay Thompson）則說：「我覺得（獎金加碼）會很有幫助，這是當然的，這可是很多很多錢耶！絕對會有幫助的！」

柯瑞認為縮短活動行程，也許有助球員更認真打明星賽。（資料照，法新社）